ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом

Как уточнили в ведомстве, с помощью ракет и беспилотников удалось поразить все назначенные объекты, обеспечивавшие функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспорта.
«В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО», — подчеркнули в Минобороны.
Отмечается, что действия российских военных позволили помешать работе производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники украинских войск.
Помимо этого, в районе Сеньково в Харьковской области удалось уничтожить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. Возле Щурово в Донецкой Народной Республике российские подразделения ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Средства противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара в ДНР, а также перехватили 14 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Ураган» и HIMARS на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской области. Кроме того, российским Вооруженным силам удалось уничтожить 11 украинских беспилотников в зоне спецоперации.
Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.