Редкие дальневосточные леопарды попали на видео Ролик покажут на выставке Национального музея естественной истории.
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
17:10 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ выпустили по двум районам Донецка восемь снарядов натовского калибра

ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили еще восемь снарядов «натовского» калибра по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 16.40 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Штаб территориальной обороны ДНР ранее в субботу сообщал, что ребенок подорвался на противопехотной мине «Лепесток», сброшенной украинскими войсками.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вторая Украина. НАТО открыла новый фронт против России
В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта