ВСУ выпустили по двум районам Донецка восемь снарядов натовского калибра

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 16.40 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в субботу сообщал, что ребенок подорвался на противопехотной мине «Лепесток», сброшенной украинскими войсками.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.