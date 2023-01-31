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10:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Бизнесмена из Красноярска обвиняют в уклонении от налогов на 47 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В Красноярске предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 47 млн руб. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, с января 2017 года по март 2020 года директор коммерческой организации уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Он вносил в налоговую отчётность, завышая расходы своей организации, понижая налогооблагаемую базу.

Кроме того, мужчина подавал ложные сведения о несуществующих сделках с коммерческими организациями для создания видимости законности произведённых операций. 48-летний бизнесмен нанёс ущерб — более 47 млн 643 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ.

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