В ЦАР задержали подозреваемых в покушении на главу Русского дома

«По итогам расследований по ордеру на задержания помещены (под стражу) четверо подозреваемых: трое мужчин и одна женщина. Ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ни один из подозреваемых свою причастность к нападению не признает.
«До сих пор все они отрицали факты, по которым в отношении них ведется преследование», — добавил он.
Отмечается, что миссия, состоящая из нескольких судей, отправилась в Ломе, откуда, вероятно, пришла бандероль с взрывным устройством. Расследование продолжается.
Главу Русского дома госпитализировали в Банги 16 декабря после покушения, тогда взорвалась отправленная ему посылка. Затем пострадавшего отправили самолетом в Москву. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ уточнил, что Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям. Силовики назвали произошедшее терактом.
Как рассказал в конце прошлого года руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, главу Русского дома несколько раз прооперировали, врачи дают хорошие прогнозы.