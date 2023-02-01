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16:21 (мск), источник: © РИА Новости

В ЦАР задержали подозреваемых в покушении на главу Русского дома

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Центральноафриканской республике задержали четверых сотрудников компании DHL по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции.

Источник: РИА "Новости"

«По итогам расследований по ордеру на задержания помещены (под стражу) четверо подозреваемых: трое мужчин и одна женщина. Ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ни один из подозреваемых свою причастность к нападению не признает.

«До сих пор все они отрицали факты, по которым в отношении них ведется преследование», — добавил он.

Отмечается, что миссия, состоящая из нескольких судей, отправилась в Ломе, откуда, вероятно, пришла бандероль с взрывным устройством. Расследование продолжается.

Главу Русского дома госпитализировали в Банги 16 декабря после покушения, тогда взорвалась отправленная ему посылка. Затем пострадавшего отправили самолетом в Москву. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ уточнил, что Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям. Силовики назвали произошедшее терактом.

Как рассказал в конце прошлого года руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, главу Русского дома несколько раз прооперировали, врачи дают хорошие прогнозы.

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