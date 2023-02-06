10:47 (мск), источник: Известия
Подземные удары: в Турции и Сирии произошло мощнейшее землетрясение
Сообщается о сотнях погибших.
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На юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение. Пострадали 10 провинций, разрушены сотни домов. Уже известно как минимум о 284 погибших и 2323 пострадавших, однако число жертв неуклонно растет. В стране объявлено чрезвычайное положение. Власти Турции сообщают, что готовы принять международную помощь. Подземные толчки ощущались также по всему региону — на Кипре, в Ливане и Сирии. В САР сообщается о 237 погибших и сотнях раненых. О том, что произошло, — в материале «Известий».
В 04:17 по местному времени (совпадает с московским) на глубине 17,9 км, неподалеку от города Газиантеп с населением свыше 1 млн человек и расположенного рядом с сирийской границей, произошло землетрясение магнитудой 7,4. В общей сложности были зафиксированы 32 афтершока, в том числе шесть из них магнитудой выше 6.
В стране объявили самый высокий уровень тревоги.
По данным турецкого Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) более 440 получили ранения.
Среди них Адана, Адияман, Газиантеп, Диярбакыр, Килис, Кахраманмараш, Малатья, Османие, Хатай.
Подземные толчки также ощущались в Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе.
В Адане полностью обрушились 17- и 14-этажное жилые здания. В Кахраманмараше из-за землетрясения начался сильный пожар на газопроводе. В Османие губернатор сообщил о гибели пяти человек и обрушении 34 зданий.
Губернатор Малатьи Хулуси Шаин заявил, что в городе рухнуло не менее 130 зданий, из-под завалов извлекли тела трех человек, еще 100 находятся в больнице, а в Шанлыурфе обрушилось не менее 16 домов. Известно о 18 погибших, 67 пострадавших.
В Диярбакыре полностью разрушены семь зданий, шесть человек погибли, еще 79 получили ранения. При этом информация постоянно обновляется.
Генконсульства в Анталье и Стамбуле также сообщили, что в связи с произошедшим не получали обращений россиян.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поисково-спасательные группы были срочно направлены в районы, пострадавшие от землетрясения. Министерства внутренних дел и здравоохранения, Управление по чрезвычайным ситуациям, губернаторы провинций и все другие ведомства быстро приступили к работе.
«Передаю соболезнования всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Кахраманмараше и ощущалось во многих уголках нашей страны. Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности. Наши поисково-спасательные отряды были немедленно отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения. Надеюсь, что мы все вместе переживем эту катастрофу в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом», — сообщил глава государства в своем обращении.
Глава турецкого Красного Креста Керем Киник сообщил, что для помощи пострадавшему региону мобилизуют ресурсы. При этом Турция готова принять международную помощь.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу призвал местных жителей пока не входить в поврежденные дома, не пользоваться транспортом, а также без необходимости не звонить в экстренные службы.
«Наша задача сейчас — найти людей, которые находятся под разрушенными зданиями и доставить их в больницы», — пояснил он.
Толчки также ощущались по всему региону — на Кипре, в Сирии и Ливане.
По сведениям Reuters, очень много зданий разрушено в Алеппо, Хаме и Идблибе. По данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения стали 237 человек, пострадали 639.
Несколько стран уже выразили готовность помочь Турции с ликвидацией последствий землетрясения. Россия готова отправить два самолета Ил-76 МЧС РФ со спасателями. Азербайджан направит в страну отряд численностью около 400 человек. США заявили о готовности направить всю необходимую помощь, президент страны Джо Байден поручил властям и агентству США по международному развитию (USAID) оценить возможные меры поддержки.
На юге Италии объявили об опасности возникновения цунами после землетрясения в Турции. Жителям рекомендовано держаться подальше от прибрежных зон. В особенности это касается проживающих в южной области Калабрии, Апулии и Сицилии.