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12:59 (мск), источник: © РИА Новости

Туроператоры рассказали, опасно ли отдыхать в Турции после землетрясения

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россияне, находящиеся сейчас в туристических районах Турции, продолжают свой отдых, в пострадавших от землетрясения регионах страны организованных туристов нет, рассказали РИА Новости в офисах туроператоров.

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«Наши клиенты находятся в основном в Стамбуле и провинции Анталья. По информации от принимающих офисов в Стамбуле, все на связи с гидами и отдыхают по программе», — сообщили в пресс-службе «Интуриста».

Организованных экскурсий и заездов в затронутые землетрясением города Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр в этому году не было, добавил представитель компании.

«Да, туристов в тех районах нет, в туристических зонах спокойно», — также заверили в пресс-службе «Анекс тур».

Нет пострадавших и среди туристов Tez Tour. Все клиенты туроператора продолжают свой отдых на побережье, рассказал РИА Новости гендиректор компании Воскан Арзуманов. «Землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш, по словам принимающей стороны компании Tez Tour в Турции, подземные толчки в курортных регионах Анталии не были замечены. Клиенты компании продолжают свой отдых в забронированных отелях побережья, все экскурсионные программы состоятся по плановому расписанию», — сообщил он.

Ранее в понедельник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также сообщила РИА Новости, что землетрясение произошло не в туристической зоне, и в пострадавших регионах нет российских организованных туристов.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 6 февраля в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

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