Умер бывший председатель Совета министров РСФСР Силаев

«Восьмого февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода “Сокол” в 1970—1974 годах Иван Степанович Силаев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Силаев после окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне — филиал ОАК нижегородский авиазавод «Сокол»), где прошел путь от мастера до директора предприятия.
«Силаев внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства», — подчеркивается в сообщении.
В 1974 году Силаев был переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985—1990 годах он занимал должность заместителя председателя совета министров СССР, в 1990—1991 годах — председателя Совета министров РСФСР. Был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями.
«Коллектив Нижегородского авиастроительного завода “Сокол” и ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Степановича Силаева и скорбит вместе с ними», — говорится в сообщении.
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» — одно из крупнейших предприятий российского авиапрома, ведущий производитель передовой авиационной техники.