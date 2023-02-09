Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
Главное
Землетрясение в Турции и Сирии
13:09 (мск), источник: © РИА Новости

Умер бывший председатель Совета министров РСФСР Силаев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Бывший директор нижегородского авиастроительного завода «Сокол» Иван Силаев, возглавлявший совет министров РСФСР в 1990—1991 годах, скончался в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Источник: РИА "Новости"

«Восьмого февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода “Сокол” в 1970—1974 годах Иван Степанович Силаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Силаев после окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне — филиал ОАК нижегородский авиазавод «Сокол»), где прошел путь от мастера до директора предприятия.

«Силаев внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства», — подчеркивается в сообщении.

В 1974 году Силаев был переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985—1990 годах он занимал должность заместителя председателя совета министров СССР, в 1990—1991 годах — председателя Совета министров РСФСР. Был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями.

«Коллектив Нижегородского авиастроительного завода “Сокол” и ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Степановича Силаева и скорбит вместе с ними», — говорится в сообщении.

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» — одно из крупнейших предприятий российского авиапрома, ведущий производитель передовой авиационной техники.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Достигли большего, чем за полгода'. Что происходит на фронтах СВО
'Это все изменит'. Власти Молдавии перешли черту
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта