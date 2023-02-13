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22:01 (мск), источник: © РИА Новости

В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва газопровода

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев — РИА Новости. На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Источник: © РИА Новости

«Поступила информация о возгорании газопровода в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области, район деревни Еремейцево. По прибытии первых подразделений на месте вызова установлено, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что пожар возник из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода. При этом противоаварийная система сработала в штатном режиме. Между задвижками происходило факельное горение остатков газа, однако вскоре оно прекратилось, подчеркнул представитель экстренных служб.

К моменту приезда пожарных огонь уже погас. В результате инцидента никто не пострадал. Как отметил собеседник агентства, газоснабжение населения эта резервная ветка не обеспечивает.

В свою очередь, в пресс-службе компании «Газпром трансгаз Ухта» сообщили, что после происшествия транспортировка газа обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам трубопроводов. Там также уточнили, что расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия. Предприятие уже готовится к проведению ремонтных работ.

ЧП произошло на резервной нитке магистрального газопровода «Ухта — Торжок» в Мышкинском районе Ярославской области, недалеко от деревни Рыпы. Сообщение о возгорании поступило в 19:00, через пять минут на месте уже были специалисты. По их данным, угрозе окружающей среде нет.

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