В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва газопровода

«Поступила информация о возгорании газопровода в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области, район деревни Еремейцево. По прибытии первых подразделений на месте вызова установлено, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что пожар возник из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода. При этом противоаварийная система сработала в штатном режиме. Между задвижками происходило факельное горение остатков газа, однако вскоре оно прекратилось, подчеркнул представитель экстренных служб.
К моменту приезда пожарных огонь уже погас. В результате инцидента никто не пострадал. Как отметил собеседник агентства, газоснабжение населения эта резервная ветка не обеспечивает.
В свою очередь, в пресс-службе компании «Газпром трансгаз Ухта» сообщили, что после происшествия транспортировка газа обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам трубопроводов. Там также уточнили, что расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия. Предприятие уже готовится к проведению ремонтных работ.
ЧП произошло на резервной нитке магистрального газопровода «Ухта — Торжок» в Мышкинском районе Ярославской области, недалеко от деревни Рыпы. Сообщение о возгорании поступило в 19:00, через пять минут на месте уже были специалисты. По их данным, угрозе окружающей среде нет.