Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС

«Они намерены прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции», — пояснил собеседник агентства.
Акцент будут делать на мнимой неспособности России гарантировать безопасную работу станции.
«Киевские власти уже начинают продавливать тему, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов», — продолжил Рогов.
Он напомнил, что уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, но на работе атомной станции это не отразилось, ситуация там находится под полным контролем российских атомщиков.
«Уровень воды начал падать после того, как украинские войска обстрелами разрушили внизу по течению греблю Каховской гидроэлектростанции, а также начали искусственно задерживать сток воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра. Естественно, это все сказывается на уровне воды в Каховском водохранилище», — заключил чиновник.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это необходимо для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.