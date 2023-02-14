NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города

«Решение закрыть доступ к городу указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными», — указано в публикации.
Согласно заявлению командира украинских войск с позывным Мадьяр, слова которого приводит издание, доступ в город был заблокирован с 13 февраля для лиц, не имеющих спецпропуска. Отмечается, что это сделано с целью защиты гражданских лиц, так как боевые действия «подвергают опасности даже добровольцев, которые приезжают сюда с добрыми намерениями, чтобы помочь».
«Бахмут — эпицентр атаки противника, поэтому ситуация критическая», — приводит газета слова пресс-секретаря Восточного военного командования Украины полковника Сергея Череватого, который отмечает, что город по-прежнему находится под контролем ВСУ и переломный момент еще не достигнут.
Ранее в этот день сотрудник ЧВК «Вагнер» сообщил об успехах российских сил на артемовском направлении. Так, по его словам, почти вся восточная часть города уже перешла под контроль российской армии.
До этого, 13 февраля, бывший командир украинской националистической группировки «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Максим Жорин рассказал о том, что ВСУ теряют своих лучших бойцов под Артемовском.
10 февраля врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские силы полностью контролируют три дороги из четырех, по которым подразделения ВСУ подвозили подкрепления в Артемовск. Он уточнил, что российскими войсками пока не контролируется трасса на Часов Яр.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.