Во Львовской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

«Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили», ― отметил Козицкий в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день воздушную тревогу объявили в нескольких восточных регионах Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.
Накануне издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области в районе города Волчанска. Причины взрывов не называются. Воздушная тревога на Украине в тот момент объявлена не была.
Также СМИ сообщали о воздушной тревоге в Киевской области. Сирены были включены в связи с появлением разведывательного беспилотника. Также говорилось о взрывах в регионе. В небе были замечены следы летательного аппарата.
14 февраля мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что из-за обстрелов города и области были разрушены почти все подстанции, из-за чего подача электричества в Львов стала крайне затруднительной. В то же время он отметил, что электрики нашли нестандартные решения проблемы с электроэнергией, поэтому ряд ключевых учреждений Львова продолжат обеспечивать город.
До этого, 10 февраля, на территории всех областей Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Известно, что первый сигнал воздушной тревоги прозвучал примерно в 9:27 мск в Киеве, а позднее сирены зазвучали в каждом регионе страны. Тогда же в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) и Харькове были слышны взрывы.
В Минобороны РФ взрывы не комментировали.
Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.