Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС под Херсоном

«Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Дарьевка уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа “пикап”, потери: четверо погибших военных ВСУ, один ранен», — сказал собеседник агентства.
Также минувшей ночью в Херсоне, в районе Камышаны, артиллеристы уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом. ВСУ потеряли убитыми шесть военных, двое боевиков ранены.
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.