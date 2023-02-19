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10:28 (мск), источник: © РИА Новости

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС под Херсоном

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Дарьевка уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа “пикап”, потери: четверо погибших военных ВСУ, один ранен», — сказал собеседник агентства.

Также минувшей ночью в Херсоне, в районе Камышаны, артиллеристы уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом. ВСУ потеряли убитыми шесть военных, двое боевиков ранены.

Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.

С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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