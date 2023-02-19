Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник, оставленный ВСУ

Поисково-разведывательные мероприятия прошли в Славяносербском районе. Тайник нашли в одном из брошенных домов, оружие и боеприпасы были оставлены украинскими военными при отступлении.
«Нам сегодня была поставлена задача — проверить места, где находились ВСУ-шники. Проверили, и сразу стало ясно, что они здесь были. Паек был, (были и) хорошо оборудованные места для сна. Видно, что их здесь было до взвода», — рассказал сотрудник Росгвардии.
Тайник был найден при проверке прилегающих строений на участке. Со слов бойца, это обычная практика, когда спешно отступающие украинские военнослужащие бросают оружие и боекомплект. На месте были обнаружены боеприпасы советского и натовского образца, а также гранатомет иностранного производства. «Сегодня мы нашли две ТМ-ки (противотанковая мина — ред.), выстрелы под РПГ, ВОГи (боеприпасы для подствольного гранатомета — ред.) натовского образца — польские, две МОН-50 (противопехотная мина), гранатомет натовского образца и патроны калибра 5.45», — рассказал боец.
Найденные боеприпасы передаются сотрудникам МВД ЛНР на хранение, а те образцы, которые не пригодны для транспортировки, уничтожаются при помощи подрыва саперами Росгвардии.