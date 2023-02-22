Три терабайта внутренней переписки: в Сеть утекли данные американских военных с сервера Пентагона

Как передает CNN, утечка данных была обнаружена 8 февраля. Макгроу заверил, что речь идет о сведениях с почтового сервера, которые не носят секретный характер. По его словам, расследование касается «потенциальной проблемы с облачным сервисом».
«Единственная информация, которую мы можем подтвердить на данный момент, это то, что никто не взламывал информационные системы Командования специальных операций США», — заверил представитель SOCOM.
Утечку обнаружил независимый исследователь в области кибербезопасности Анураг Сен, сообщил портал TechCrunch.
В публикации говорится, что 20 февраля Министерство обороны США установило защиту сервера, с которого в течение двух недель «утекала» в Сеть внутреняя переписка военных структур в объеме около трех терабайт.
К серверу мог получить доступ без пароля любой пользователь, который знал IP-адрес. Попавшие в Сеть письма в том числе содержали персональные данные и сведения о здоровье сотрудников, допущенных к работе с секретной информацией.
TechCrunch отмечает, что Сен оповестил Пентагон об обнаруженной уязвимости, после чего незащищенный сервер отключили, заблокировав доступ к нему.