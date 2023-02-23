Пилот потерпевшего катастрофу в Белгородской области самолета погиб

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. «По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность», — сказали в министерстве.
Как пояснил ТАСС представитель Валуйской районной станции скорой медицинской помощи, тело погибшего пилота обнаружили, для его транспортировки прибыл военный вертолет. На месте падения самолета находится бригада скорой помощи. По данным дежурного врача, пилот был в самолете один.
Су-25 — бронированный дозвуковой всепогодный реактивный штурмовик. Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Разработан в первой половине 1970-х годов в опытном конструкторском бюро П. О. Сухого.