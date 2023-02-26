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09:28 (мск), источник: © РИА Новости

В «Группе Вагнера» рассказали, кем оказались убитые на юге Артемовска

ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Убитые и взятые в плен на юге Артемовска военнослужащие в подавляющем большинстве случаев оказались выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из командиров «Группы Вагнера».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет», — рассказал боец, чье подразделение участвует в штурме Артемовска с южного направления.

По его словам, в боях с украинской стороны принимают участие и так называемые ветераны АТО с боевым опытом, но их количество незначительное.

Тела и документы украинских военнослужащих собирает специальная группа эвакуации в составе «Вагнера». Одним из очередных найденных убитых оказался Дмитрий Лебухов, военнослужащий 63-й отдельной механизированная бригады, дислоцирующейся в Львовской области.

При досмотре тела бойцы «Группы Вагнера» обнаружили правоэкстремистскую символику и свидетельство участника военного парада в Киеве 2021 года, приуроченного к 30-летию независимости Украины. В мероприятиях тогда участвовали более четырех тысяч военных ВСУ, а также иностранные войска, в том числе государств НАТО. Свидетельство подписано самим президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Что касается тел противника — сегодня одного (из убитых. — Прим. ред.) ребята доставили. Вот его документы. Это “Правый сектор”*, его нашивки», — рассказал боец «Группы Вагнера».

Еще одни документы принадлежали убитому Сергею Конончуку.

«Второй — вот этот гражданин, вот он непосредственно в “Правом секторе”* находился. Он с Ровненской области, Западная Украина», — прокомментировал обнаруженный воинский билет боец «Вагнера».

Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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