«Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет», — рассказал боец, чье подразделение участвует в штурме Артемовска с южного направления.
По его словам, в боях с украинской стороны принимают участие и так называемые ветераны АТО с боевым опытом, но их количество незначительное.
Тела и документы украинских военнослужащих собирает специальная группа эвакуации в составе «Вагнера». Одним из очередных найденных убитых оказался Дмитрий Лебухов, военнослужащий 63-й отдельной механизированная бригады, дислоцирующейся в Львовской области.
При досмотре тела бойцы «Группы Вагнера» обнаружили правоэкстремистскую символику и свидетельство участника военного парада в Киеве 2021 года, приуроченного к 30-летию независимости Украины. В мероприятиях тогда участвовали более четырех тысяч военных ВСУ, а также иностранные войска, в том числе государств НАТО. Свидетельство подписано самим президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Что касается тел противника — сегодня одного (из убитых. — Прим. ред.) ребята доставили. Вот его документы. Это “Правый сектор”*, его нашивки», — рассказал боец «Группы Вагнера».
Еще одни документы принадлежали убитому Сергею Конончуку.
«Второй — вот этот гражданин, вот он непосредственно в “Правом секторе”* находился. Он с Ровненской области, Западная Украина», — прокомментировал обнаруженный воинский билет боец «Вагнера».
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.
*Запрещенная в России экстремистская организация.