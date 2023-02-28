Пилот объяснил, что означает введенный в Санкт-Петербурге план «Ковер»

По его словам, данный план объявляют, когда неопознанные летающие объекты заходят в воздушное пространство. Диспетчер не может определить, что с ними делать. При такой ситуации и объявляется «Ковер», объяснил эксперт. Пилот добавил, что подобный план необходим для защиты гражданских самолетов.
«Такие случаи были очень редко. В пять лет один раз объявляют “Ковер”. Тогда залетали частные воздушные суда или неопознанные летающие объекты. Тогда давали такую команду. Но в Питере какой беспилотник? С Украины вряд ли дотянет. Поэтому разберутся наши военные», — подчеркнул Сытник.
Он отметил, что воздушное пространство просматривается. Когда с неопознанным объектом выходят на связь, а он не отвечает, то связываются с военными. Если они не могут определить его, то тогда объявляется план «Ковер», резюмировал собеседник издания.
Ранее стало известно, что небо над Санкт-Петербургом в районе аэропорта Пулково было закрыто из-за неизвестного объекта. Сейчас ограничения на полеты в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Уточняется, что все ограничения отменили в 11:40 по московскому времени.
До этого аэропорт объявил задержку рейсов до 12 часов. Власти Петербурга при этом причины не назвали. Также отмечалось, что воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг Пулково временно закрыто. В Сети появилась информация, что в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе.