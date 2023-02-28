Гибель морских ежей приведет к уничтожению рифов Карибского моря Уже дважды в истории популяция животных сокращалась более, чем на 90%, что приводило к неприятным последствиям
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
15:54 (мск), источник: ТАСС

В Мурманской области недалеко от аэропорта разбился вертолет

ТАСС, 28 февраля. Вертолет потерпел крушение под Мурманском при заходе на посадку, сообщили ТАСС в экстренных службах во вторник.

Источник: Reuters

«При заходе на посадку в 3-х км от аэропорта Мурманска потерпел крушение вертолет. На его борту было восемь человек, по предварительным данным, четверо ранены», — сказал собеседник агентства.

Упавший вертолет выполнял гражданский рейс компании «Вологодские авиалинии». На борту находились восемь человек, из которых три члена экипажа. По предварительной информации, все живы.

«На борту было восемь человек, в том числе три члена экипажа. Сейчас четверых из них осматривают на месте, будет решаться вопрос о необходимости госпитализации. Никто не погиб», — сказали в экстренных службах.

Позже в пресс-службе МЧС РФ заявили, что на борту находились девять человек.

«На борту, предварительно, находились девять человек, из которых трое — члены экипажа. Спасатели прибыли на место. Погибших нет, пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро», — сказали в МЧС.

По предварительной версии, которую ТАСС озвучили в авиационных службах, к аварии привела ошибка пилотирования или отказ техники.

Сигнал о жесткой посадке вертолета поступил в МЧС в 15:01 мск. Борт следовал из села Краснощелье в село Ловозеро.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В СВО впервые в мире состоялось применение этого оружия в боевых условиях: что известно о результатах
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта