15:54 (мск), источник: ТАСС
В Мурманской области недалеко от аэропорта разбился вертолет
ТАСС, 28 февраля. Вертолет потерпел крушение под Мурманском при заходе на посадку, сообщили ТАСС в экстренных службах во вторник.
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«При заходе на посадку в 3-х км от аэропорта Мурманска потерпел крушение вертолет. На его борту было восемь человек, по предварительным данным, четверо ранены», — сказал собеседник агентства.
Упавший вертолет выполнял гражданский рейс компании «Вологодские авиалинии». На борту находились восемь человек, из которых три члена экипажа. По предварительной информации, все живы.
«На борту было восемь человек, в том числе три члена экипажа. Сейчас четверых из них осматривают на месте, будет решаться вопрос о необходимости госпитализации. Никто не погиб», — сказали в экстренных службах.
Позже в пресс-службе МЧС РФ заявили, что на борту находились девять человек.
«На борту, предварительно, находились девять человек, из которых трое — члены экипажа. Спасатели прибыли на место. Погибших нет, пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро», — сказали в МЧС.
По предварительной версии, которую ТАСС озвучили в авиационных службах, к аварии привела ошибка пилотирования или отказ техники.
Сигнал о жесткой посадке вертолета поступил в МЧС в 15:01 мск. Борт следовал из села Краснощелье в село Ловозеро.