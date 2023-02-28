Ученые планируют создать компьютер на человеческих нейронах Участники научной коллаборации уже провели первые опыты по использованию культур нейронов для решения вычислительных задач
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18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 28 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин приостановил участие России в договоре об СНВ

Согласно закону, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства.

Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее

В ночь с 27 на 28 февраля беспилотники пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры, БПЛА были подавлены.

Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом

Истребители дежурных сил ПВО были задействованы в тренировке перехвата и идентификации условной цели нарушителя.

Упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранного производства

В результате падения взрыва не было, пострадавших и разрушений на земле нет.

«ЧВК Рёдан»: что известно о неформальной группировке

Новое молодежное движение, основанное на манге Hunter x Hunter, оказалось вовсе не безобидным и вышло из-под контроля.

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