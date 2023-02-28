18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 28 февраля
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Согласно закону, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства.
В ночь с 27 на 28 февраля беспилотники пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры, БПЛА были подавлены.
Истребители дежурных сил ПВО были задействованы в тренировке перехвата и идентификации условной цели нарушителя.
В результате падения взрыва не было, пострадавших и разрушений на земле нет.
Новое молодежное движение, основанное на манге Hunter x Hunter, оказалось вовсе не безобидным и вышло из-под контроля.