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18:14 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликован.

Источник: Reuters

Согласно закону, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Путин на прошлой неделе в послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия России в ДСНВ. 22 февраля закон единогласно приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Согласно федеральному закону «О международных договорах РФ», президент может приостановить действие международного договора, решение о согласии на обязательность которого было утверждено федеральным законом.

Сделать это глава государства может в случаях, требующих принятия безотлагательных мер, с обязательным незамедлительным информированием Совфеда и Госдумы и внесением в ГД соответствующего законопроекта.

О ДСНВ

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан между Россией и США 8 апреля 2010 года в Праге, он известен как ДСНВ, СНВ-3 или Пражский договор. Документ был рассчитан на 10 лет (до февраля 2021 года) с возможностью продления на период не более пяти лет и включает в себя положение о выходе. Каждая из сторон, согласно условиям документа, должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет. 8 августа 2022 года Россия информировала США о временном выводе своих объектов из-под инспекции по ДСНВ. Как разъяснили в МИД РФ, это было вынужденное решение, принятое на фоне антироссийских санкций, введенных Западом после начала специальной военной операции.

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