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17:08 (мск), источник: Известия

Поставлено на паузу: что означает приостановка участия России в ДСНВ

Госдума единогласно приняла президентский законопроект о приостановке действия Договора о сокращении ядерных вооружений.

Источник: Известия

Госдума 22 февраля приняла закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Этот документ российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента накануне. Что означает этот закон, чем приостановка участия может обернуться для России и остального мира — в материале «Известий».

Почему решено приостановить участие в ДСНВ

О приостановке участия нашей страны в ДСНВ Владимир Путин сообщил 21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию.

«В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России, как они выражаются, вернуться к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекции на наши ядерные оборонные объекты. Но даже не знаю, как это назвать, театр абсурда какой-то, — сказал глава государства. — Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто».

По его словам, США выдвигают ультиматум: Москва должна беспрекословно выполнять пункты договора, в то время как Вашингтон будет вести себя «как заблагорассудится». «Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты», — отметил Путин. Это и стало причиной приостановки участия России в договоре. Именно приостановки, а не выхода из него, подчеркнул президент.

Что говорится в законе

Закон о приостановке участия России в ДСНВ был внесен в Госдуму 21 февраля. Для его рассмотрения депутаты собрались на следующий день на внеочередное пленарное заседание.

Как говорится в пояснительной записке к документу, договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением положений данного соглашения каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность, «при этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности». В связи с этим в соответствии с федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах РФ» президентом России вносится предложение о приостановлении действия договора, говорится в записке.

В итоге Госдума единогласно приняла президентский законопроект. В документе указано, что закон вступает в силу в день официального опубликования.

Когда Россия вернется в ДСНВ

Принимать решение о возобновлении участия страны в ДСНВ, согласно закону, уполномочен лишь президент. Когда это произойдет, будет зависеть от поведения западных партнеров.

«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, как мы будем учитывать их стратегические арсеналы», — заявил в ходе оглашения послания Владимир Путин.

Как отреагировал Запад

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс сожалеет о принятом российской стороной решении по ДСНВ.

«Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства», — заявил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон будет внимательно наблюдать за дальнейшими действиями России, и добавил, что США готовы в любое время говорить с Россией об ограничении вооружений.

Чем грозит приостановка ДСНВ

Глава Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов считает эти действия «шагом к выходу из договора». «Приостановить на некоторое время можно инспекции, если сложились чрезвычайные обстоятельства, как было в период пандемии, но сейчас они приостановлены из политических соображений», — заметил он и допустил, что Вашингтон под давлением общественности сам может выйти из соглашения.

В американском посольстве в Москве сообщили, что Соединенные Штаты готовы продолжать диалог с Россией по поводу договора.

В свою очередь российский МИД заявил, что принятое решение обратимо, для этого в Вашингтоне должны проявить «политическую волю». А также добавил, что Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на вооружения в рамках соглашения.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов полагает, что в ближайшее время никаких последствий не будет, но со временем может возобновиться гонка ядерных вооружений. Он допускает, что США начнут модернизацию ядерного арсенала, но на это уйдут годы.

Что такое ДСНВ

Договор об СНВ-3 — это последний договор России и США о сокращении ядерных вооружений. 3 февраля 2021 года страны обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению ДСНВ на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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