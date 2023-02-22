17:08 (мск), источник: Известия
Поставлено на паузу: что означает приостановка участия России в ДСНВ
Госдума единогласно приняла президентский законопроект о приостановке действия Договора о сокращении ядерных вооружений.
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Госдума 22 февраля приняла закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Этот документ российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента накануне. Что означает этот закон, чем приостановка участия может обернуться для России и остального мира — в материале «Известий».
О приостановке участия нашей страны в ДСНВ Владимир Путин сообщил 21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию.
«В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России, как они выражаются, вернуться к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекции на наши ядерные оборонные объекты. Но даже не знаю, как это назвать, театр абсурда какой-то, — сказал глава государства. — Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто».
По его словам, США выдвигают ультиматум: Москва должна беспрекословно выполнять пункты договора, в то время как Вашингтон будет вести себя «как заблагорассудится». «Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты», — отметил Путин. Это и стало причиной приостановки участия России в договоре. Именно приостановки, а не выхода из него, подчеркнул президент.
Закон о приостановке участия России в ДСНВ был внесен в Госдуму 21 февраля. Для его рассмотрения депутаты собрались на следующий день на внеочередное пленарное заседание.
Как говорится в пояснительной записке к документу, договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением положений данного соглашения каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность, «при этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности». В связи с этим в соответствии с федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах РФ» президентом России вносится предложение о приостановлении действия договора, говорится в записке.
В итоге Госдума единогласно приняла президентский законопроект. В документе указано, что закон вступает в силу в день официального опубликования.
Принимать решение о возобновлении участия страны в ДСНВ, согласно закону, уполномочен лишь президент. Когда это произойдет, будет зависеть от поведения западных партнеров.
«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, как мы будем учитывать их стратегические арсеналы», — заявил в ходе оглашения послания Владимир Путин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс сожалеет о принятом российской стороной решении по ДСНВ.
«Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства», — заявил он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон будет внимательно наблюдать за дальнейшими действиями России, и добавил, что США готовы в любое время говорить с Россией об ограничении вооружений.
Глава Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов считает эти действия «шагом к выходу из договора». «Приостановить на некоторое время можно инспекции, если сложились чрезвычайные обстоятельства, как было в период пандемии, но сейчас они приостановлены из политических соображений», — заметил он и допустил, что Вашингтон под давлением общественности сам может выйти из соглашения.
В американском посольстве в Москве сообщили, что Соединенные Штаты готовы продолжать диалог с Россией по поводу договора.
В свою очередь российский МИД заявил, что принятое решение обратимо, для этого в Вашингтоне должны проявить «политическую волю». А также добавил, что Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на вооружения в рамках соглашения.
Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов полагает, что в ближайшее время никаких последствий не будет, но со временем может возобновиться гонка ядерных вооружений. Он допускает, что США начнут модернизацию ядерного арсенала, но на это уйдут годы.
Договор об СНВ-3 — это последний договор России и США о сокращении ядерных вооружений. 3 февраля 2021 года страны обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению ДСНВ на пять лет — до 5 февраля 2026 года.