Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения

«Генерал Сырский — это командующий Восточной группировкой войск. Он постоянно находится на востоке и на передовой. Генерал объездил фактически весь Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), был в штабе. <…> Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать», — цитирует Маляр издание «Украинские новости».
Она подчеркнула, что «эпицентр боевых действий» сейчас находится в Артемовске, ситуация там «напряженная».
В то же время, ранее сегодня экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что подразделения ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.
Накануне украинский военный пожаловался CNN, что ситуация в городе по всем направлениям для Киева намного хуже, чем говорят официально.
Агентство Bloomberg передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.