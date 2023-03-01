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14:52 (мск), источник: © РИА Новости

Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинское командование решило перебросить в Артемовск дополнительные войска, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Генерал Сырский — это командующий Восточной группировкой войск. Он постоянно находится на востоке и на передовой. Генерал объездил фактически весь Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), был в штабе. <…> Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать», — цитирует Маляр издание «Украинские новости».

Она подчеркнула, что «эпицентр боевых действий» сейчас находится в Артемовске, ситуация там «напряженная».

В то же время, ранее сегодня экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что подразделения ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.

Накануне украинский военный пожаловался CNN, что ситуация в городе по всем направлениям для Киева намного хуже, чем говорят официально.

Агентство Bloomberg передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.

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