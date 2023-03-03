08:52 (мск), источник: ТАСС
В Коломне мог взорваться беспилотник
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Взрыв в Коломне был в воздухе, речь может идти о беспилотнике, его обломки еще не обнаружены. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.
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«Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — сказал собеседник агентства.
Вечером в четверг сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб выехали для проверки информации о взрыве в Коломне. По словам очевидцев, был слышен громкий свист, затем последовал взрыв, появились дым и зарево.
Позже в экстренных службах ТАСС сообщили, что специалисты не нашли признаков взрыва после проверки. Со своей стороны в Министерстве энергетики Подмосковья добавили, что газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работают в штатном режиме, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.