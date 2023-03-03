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11:16 (мск), источник: © РИА Новости

Часть украинских войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Командир украинских войск с позывным Мадьяр заявил, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть Артемовск.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Ночью 2 марта подразделение “Птицы Мадьяра” получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ», — заявил он на видео в своем телеграмм-канале.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки.

Вместе с этим, днем ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск.

Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

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