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11:56 (мск), источник: © РИА Новости

Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности ЗАЭС

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Запорожской АЭС подверглись обстрелу с украинской стороны, Россия готовит ноту в связи с этим инцидентом, заявил в пятницу советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Накануне на ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

«Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивают процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали буквально под автоматный огонь. Через некоторое время где-то включился украинский пулемет — два сотрудника нашей безопасности уцелели. <…> Я думаю, что итогом этого инцидента будет в обязательном порядке нота с российской стороны — оставлять без реагирования подобного рода вооруженные провокации, на наш взгляд, нельзя категорически», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что даже представители украинской стороны, участвовавшие в процессе ротации, «не понимали, что происходит», что указывает на «полную бесконтрольность» на данном участке линии боевого соприкосновения.

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