СК РФ возбудил дело о теракте по факту нападения украинских диверсантов в Брянской области

«СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела по статьям 205, 317, 167 УК РФ», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что СК собирает и фиксирует доказательства совершения представителями украинских вооруженных формирований Украины преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения на территории населенных пунктов Сушаны и Любечане Климовского района Брянской области.
«В настоящее время в Брянской области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и СУ СК России по Брянской области», — отметили в СК. Офицеры ведомства выполняют комплекс необходимых следственных действий, среди которых — осмотр места происшествия, допросы потерпевших, свидетелей и ряд других, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причастных к содеянному лиц для привлечения виновных к уголовной ответственности.