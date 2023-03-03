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Диверсия в Брянской области
16:55 (мск), источник: ТАСС

СК РФ возбудил дело о теракте по факту нападения украинских диверсантов в Брянской области

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела по статьям 205, 317, 167 УК РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что СК собирает и фиксирует доказательства совершения представителями украинских вооруженных формирований Украины преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения на территории населенных пунктов Сушаны и Любечане Климовского района Брянской области.

«В настоящее время в Брянской области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и СУ СК России по Брянской области», — отметили в СК. Офицеры ведомства выполняют комплекс необходимых следственных действий, среди которых — осмотр места происшествия, допросы потерпевших, свидетелей и ряд других, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причастных к содеянному лиц для привлечения виновных к уголовной ответственности.

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