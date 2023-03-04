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10:17 (мск), источник: ТАСС

Москвичку задержали за госизмену в виде оказания финансовой помощи ВСУ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ задержала жительницу Москвы за госизмену в виде финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — преступления, предусмотренного статьей 275 УК России», — сообщили в ЦОС.

Подозреваемую задержали в Москве при попытке выезда из России. Лефортовский суд Москвы отправил ее под арест на два месяца.

Следователи Следственного управления ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников, отметили в ЦОС.

Санкцией статьи 275 УК РФ предусмотрено наказание на срок от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей или дохода осужденного за период до трех лет.

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