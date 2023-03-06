05:54 (мск), источник: RT на русском
На юге Сахалина оторвало льдину с 15 рыбаками
В районе села Лесное Сахалинской области оторвало льдину с 15 рыбаками.
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Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«По предварительным сведениям на льду находятся 15 человек. Из Южно-Сахалинска выехали спасатели ПСО им. В. А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области», — отметили в ведомстве.
Как уточняется, всего в спасательной операции задействовано 12 человек и девять единиц техники.
5 марта сообщалось, что на Сахалине идёт операция по спасению 18 рыбаков на отколовшейся льдине.