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13:01 (мск), источник: © РИА Новости

Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, заявил Шойгу

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Наращиваемые НАТО поставки вооружения Киеву не приводят к успехам украинских войск на поле боя, их потери растут, в феврале превысив 11 тысяч человек, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В рамках американской стратегии “сломить Россию силой оружия” западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ», — сказал он.

По словам Шойгу, только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих.

«В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам. В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей. Продолжим выполнение задач в рамках специальной военной операции», — подчеркнул министр.

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