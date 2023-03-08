ФРГ подтвердила данные об обыске судна в рамках дела о «Северных потоках»

Уточняется, что мероприятие провели с 18 по 20 января этого года.
«Есть подозрение, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств, взорвавшихся 26 сентября 2022 года на газопроводах Северный поток 1 и 2 в Балтийском море», — сообщили в пресс-службе.
По данным прокуратуры, сейчас продолжается оценка изъятых вещдоков и следов. Также устанавливаются личности преступников и их мотивы. Как отметили в ведомстве, достоверных доказательств, в частности, по вопросу государственного контроля за исполнением диверсии, пока нет. Также отсутствуют подозрения в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду.
В рамках дальнейших расследований прокуратура будет следовать всем зацепкам для выяснения фактов.
Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка. В статье отмечалось, что ее планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — «Северный поток» и «Северный поток — 2» — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по «Северным потокам» газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.