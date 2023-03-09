01:47 (мск), источник: Известия
В Тбилиси начались столкновения между митингующими и спецназом
В Тбилиси начались столкновения между митингующими и спецназом, о чем стало известно в четверг, 9 марта.
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В Сети распространились кадры, на которых митингующие бросали в спецназ различные предметы, после чего полиция начала применять водометы и слезоточивый газ.
Судя по видеозаписям, протестующие закрывают нос из-за роста концентрации газа в воздухе.
Журналист из Тбилиси Георгий Джабишвили сообщил, что спецназ полностью разогнал протестующих с площади перед парламентом в Тбилиси. Полиция применила против толпы резиновые пули и слезоточивый газ. По словам журналиста, толпа протестующих состоит в основном из студентов.
Протесты в грузинской столице начались 7 марта из-за того, что парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование.
Вечером у парламента страны собралось несколько сотен человек, для разгона людей спецназ пустил в ход слезоточивый газ и водометы. В ответ митингующие закидали полицию бутылками с зажигательной смесью.
8 марта участники акции протеста в центре Тбилиси сообщили о намерении окружить здание парламента и помешать законодателям провести заседание. До этого протестующие выдвинули властям страны ультиматум. Они потребовали отзыва законопроекта об иностранных агентах и освобождения задержанных накануне демонстрантов. На выполнение требований был выделен один час.
Силовики в Тбилиси напором воды и слезоточивым газом отгоняют протестующих от ворот парламента. Участники акции протеста попытались прорвать ограждения и вплотную подошли к воротам здания.
Вместе с тем президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась в поддержку протестующих. Она пообещала наложить вето на законопроект, если его примут в парламенте.