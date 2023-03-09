Выбраны лучшие медицинские фотографии года По версии британских ученых
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
14Выбраны лучшие подводные снимки года
14:30 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Восточная часть уже находится под нашим контролем, но противник, несмотря на увеличивающиеся шансы на окружение, тем не менее продолжает подпитываться дополнительными резервами. И даже на одном из участков пытались контратаковать. Ничего не получилось, но достаточно дерзкая попытка была совершена», — сказал собеседник телеканала.

У Киева нет сил, способных перехватить инициативу и начать контрнаступление на территории Донецкой народной республики, подчеркнул Пушилин.

За последнее время Вооруженные силы уничтожили значительное количество резервов ВСУ на территории региона.

О российском контроле над всей восточной частью Артемовска сообщил накануне основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин. Сегодня он рассказал об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.

Позавчера советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты, их контролирует российская артиллерия. Распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.

Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта