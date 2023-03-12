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04:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Американский бомбардировщик B-52H подлетал к границе РФ в Финском заливе

Американский стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress совершал маневры над Балтийским морем, недалеко от границы с Россией. Польские власти сообщили о проведении учений НАТО.

Источник: AFP 2022

Полет самолета с позывным NOBLE61 отслеживали многие каналы, которые специализируется на работе с открытыми данными. История перемещения самолета не сохранилась на FlightRadar24, но она зафиксирована у сервиса AirNav RadarBox. Бомбардировщик пролетал мимо Таллина и Хельсинки в сторону РФ, но развернулся недалеко от острова Гогланд.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что бомбардировщик сопровождали польские истребители. «Это важный элемент учений по оперативной совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО», — написал министр.

НАТО не сообщало о целях полета B-52Н Stratofortress.

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Леонид Уварчев

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