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12:35 (мск), источник: © РИА Новости

Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска остается сложной, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, которого цитирует в Telegram-канале ресурс Military Media Center.

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defense of Ukraine

«Штурмовые отряды “Вагнера” наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города», — сказал Сырский.

Накануне основатель «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал, что бойцы группы продолжают продвигаться вперед, несмотря на то что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным котлом, как это было в Дебальцево в 2015 году.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идут ожесточенные бои. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

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