Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной

«Штурмовые отряды “Вагнера” наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города», — сказал Сырский.
Накануне основатель «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал, что бойцы группы продолжают продвигаться вперед, несмотря на то что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным котлом, как это было в Дебальцево в 2015 году.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идут ожесточенные бои. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.