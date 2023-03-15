«Транснефть» сообщила о взрывных устройствах на станции нефтепровода «Дружба»

По его словам, на территории станции вчера, 14 марта, и сегодня, 15 марта, обнаружены взрывные устройства в пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Сегодня в полдень также обнаружили еще одно взрывное устройство, которое сбросили с БПЛА.
Игорь Демин отметил, что станция с начала 2023 года не перекачивает нефть. Он утверждает, что целью атаки было убийство людей, на месте ведутся следственные действия.
1 февраля сообщалось, что вооруженные силы Украины 31 января обстреливали станцию, но этот инцидент не повлиял на ее работу. В октябре глава Брянской области Александр Богомаз также сообщал о том, что на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало взрывное устройство. В результате были повреждены железнодорожные пути.
12 октября польский оператор трубопровода «Дружба» концерн Pern сообщал об утечке на основном маршруте поставок нефти в Германию на участке в 70 км от города Плоцк. После проверки оператор не выявил причастности третьих лиц к утечке.