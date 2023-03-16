Суд заочно арестовал журналиста Красильщика по делу о фейках о ВС РФ

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.
Арест назначен сроком на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции Красильщика на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ.
Ранее, 7 июля 2022 года, МВД РФ объявило в розыск Красильщика. Карточка с данными медиаменеджера появилась в базе розыска.
Уголовное дело в отношении Красильщика было возбуждено 20 апреля на основании материалов Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) столичного главка МВД. Как указали следователи, он разместил заведомо ложную информацию о действиях российских войск в Донбассе на своей публичной странице krasilshchik в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 4 марта 2022 года. В тот же день его подписал президент страны Владимир Путин.