10:07 (мск), источник: Daily Storm
Против «матери российского инфобиза» Митрошиной возбудили дело о неуплате налогов на 120 миллионов рублей
Силовики провели обыски по месту регистрации блогера.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физлиц на 120 миллионов рублей против блогера Александры Митрошиной. Сотрудники управления СКР по Москве совместно с полицейскими провели обыски по месту регистрации Митрошиной и других лиц, возможно, причастных к преступлению.
По версии следствия, с октября 2020 года по май 2022-го Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения, получила больший доход от образовательных курсов, чем предусмотрено лимитом. Она не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренные им НДФЛ и НДС, а переводила деньги на контролируемые ИП, чтобы скрыть доходы, говорится в Telegram-канале СКР.
Сейчас правоохранители выясняют, причастны ли Митрошина и другие лица к совершению иных экономических преступлений, сообщили в Следственном комитете.
Митрошина ведет блог в Instagram*, на нее подписаны 4,2 миллиона человек. Она рассказывает об эффективных продажах товаров и услуг в соцсетях. В официальном сообществе во «ВКонтакте» блогер описывает себя как «мать российского инфобиза и блогинга». В 2019 году Митрошина стала известна благодаря участию во флешмобе против домашнего насилия #ЯНеХотелаУмирать.
После начала СВО блогер покинула Россию. В июне 2022 года Митрошина сообщила, что российская налоговая обвиняет ее в неуплате более 200 миллионов рублей. Она заявила тогда, что всегда работала честно, без намерения обмануть власти.
В начале марта 2023 года против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема возбудили дело о неуплате налогов. По версии СКР, Чекалина уклонилась от уплаты более 300 миллионов рублей. Позже против пары возбудили еще одно дело, об отмывании 130 миллионов рублей.
*Meta, Facebook, Instagram признаны в России экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.