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15:09 (мск), источник: © РИА Новости

СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС, сообщили во вторник в ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Кроме того, задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ведомство обвиняет Лебедева в том, что тот отснял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.

СБУ заочно предъявила Лебедеву обвинение по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников» уголовного кодекса Украины.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

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