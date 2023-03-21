СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС

«Кроме того, задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ведомство обвиняет Лебедева в том, что тот отснял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.
СБУ заочно предъявила Лебедеву обвинение по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников» уголовного кодекса Украины.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.