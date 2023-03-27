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11:04 (мск), источник: ТАСС

В МЧС предупредили о ветре с порывами до 33 м/с на Байкале

Плохая погода ожидается на озере 28 марта.

ИРКУТСК, 27 марта. /ТАСС/. Ветер с порывами до 33 м/с прогнозируется на озере Байкал 28 марта. Экстренное предупреждение в понедельник распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

«По информации иркутских метеорологов, 28 марта по области местами ожидается ветер ночью юго-западный, днем северо-западный с порывами до 15−20 м/с, днем в западных и северных районах до 18−23 м/с, дождь, мокрый снег. По Байкалу местами порывы ветра до 33 м/с», — говорится в сообщении.

При этом температура на Байкале ночью будет минус 4−9 градусов, днем — плюс 2−7.

Неделю назад, когда на Байкале порывы ветра достигали 35 м/с, на льду озера в Иркутской области за сутки потерялись 17 человек — туристы и рыбаки. Все были спасены, при этом двух человек искали больше 12 часов.

На Байкале подходит к завершению зимний туристический сезон. В некоторых частях озера уже тает лед.

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