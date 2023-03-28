В Минобороны сообщили о сбитом реактивном снаряде GLSDB

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня “HIMARS” и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — сказал Конашенков на брифинге.
Подобные снаряды поставляются на Украину из США. Их поставки были анонсированы в январе текущего года. Это совместная разработка Boeing и шведской Saab. Разработчики добавили к авиабомбе ракетный двигатель и приспособили ее к запуску с применением РСЗО HIMARS. Дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 км.
В Минобороны о сбитом снаряде GLSDB сообщили впервые. Кроме того, в зоне СВО уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 226 вертолетов, 3612 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов.
В этот же день сообщалось, что российские силы пресекли попытку выдвижения колонны с бронированной техникой украинских боевиков на запорожском направлении. Средствами разведки была вскрыта колонна до 10 бронированных машин. Артиллеристы ВС России уничтожили два бронеавтомобиля.