Ученые: мужчины готовы платить за шоколад больше, чем женщины Но только если это высококачественный продукт
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
15:06 (мск), источник: Известия

В Минобороны сообщили о сбитом реактивном снаряде GLSDB

Российские военные сбили в зоне спецоперации управляемый снаряд РСЗО GLSDB — «умную» авиабомбу с двигателем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 28 марта, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня “HIMARS” и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — сказал Конашенков на брифинге.

Подобные снаряды поставляются на Украину из США. Их поставки были анонсированы в январе текущего года. Это совместная разработка Boeing и шведской Saab. Разработчики добавили к авиабомбе ракетный двигатель и приспособили ее к запуску с применением РСЗО HIMARS. Дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 км.

В Минобороны о сбитом снаряде GLSDB сообщили впервые. Кроме того, в зоне СВО уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 226 вертолетов, 3612 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов.

В этот же день сообщалось, что российские силы пресекли попытку выдвижения колонны с бронированной техникой украинских боевиков на запорожском направлении. Средствами разведки была вскрыта колонна до 10 бронированных машин. Артиллеристы ВС России уничтожили два бронеавтомобиля.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта