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03:54 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России получили для применения в зоне специальной военной операции уже несколько сотен новейших танков только с конвейера, в основном Т-90М «Прорыв», сообщил РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М “Прорыв”, а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что эти танки «по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин».

«В то же время можно с уверенностью говорить о том, что Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем», — подчеркнул источник.

Собеседник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.

Танк Т-90М «Прорыв» — это глубокая модернизация Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием — пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.

Т-72Б3М — глубокая модернизация Т-72Б. Машина оснащается новой версией 125-миллиметровой пушки — пусковой установки, новой динамической защитой «Реликт», новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. На танк установлена новейшая система управления огнем и прицелы. По боевым характеристикам Т-72Б3М приближается к танкам «Прорыв».

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