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15:46 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об уничтожении узла связи и четырех пунктов управления ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Семеновка в ДНР, а также четыре пункта управления в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Спецоперация на Украине
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«В районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики уничтожен узел связи ВСУ. Кроме того, поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области», — сказано в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что за сутки российская армия уничтожила до 310 украинских военнослужащих на Донецком направлении. На Краснолиманском направлении потери противника составили 100 военнослужащих, а на Купянском — свыше 35. Также Вооруженные силы РФ уничтожили на Херсонском направлении до 40 военных. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях превысили 50 человек.

Накануне, 28 марта, в ведомстве сообщили о первом перехвате управляемого реактивного снаряда GLSDB. Вместе с тем активные действия российских военных были зафиксированы на Донецком и Краснолиманском направлениях, где за сутки было уничтожено 240 и 125 военных соответственно.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 404 самолета и 226 вертолетов. Также было сбито более 3600 беспилотников.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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