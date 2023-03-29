Минобороны сообщило об уничтожении узла связи и четырех пунктов управления ВСУ

«В районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики уничтожен узел связи ВСУ. Кроме того, поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области», — сказано в сообщении.
В Минобороны также сообщили, что за сутки российская армия уничтожила до 310 украинских военнослужащих на Донецком направлении. На Краснолиманском направлении потери противника составили 100 военнослужащих, а на Купянском — свыше 35. Также Вооруженные силы РФ уничтожили на Херсонском направлении до 40 военных. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях превысили 50 человек.
Накануне, 28 марта, в ведомстве сообщили о первом перехвате управляемого реактивного снаряда GLSDB. Вместе с тем активные действия российских военных были зафиксированы на Донецком и Краснолиманском направлениях, где за сутки было уничтожено 240 и 125 военных соответственно.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 404 самолета и 226 вертолетов. Также было сбито более 3600 беспилотников.