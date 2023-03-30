«Денежная кошка» из дальневосточного заповедника попала на видео Хищник исследует территорию в ночной тиши
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Что изменится с 1 апреля
16:17 (мск), источник: © РИА Новости

Суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Источник: РИА "Новости"

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гершковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая», — уточнил собеседник агентства.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле присутствует государственная тайна. Оно началось с опозданием из-за ложного сообщения о минировании.

Сотрудника московского бюро американской газеты The Wall Street Journal ФСБ задержала в Екатеринбурге. По данным ведомства, Гершкович по заданию американского правительства собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что журналиста взяли с поличным.

В свою очередь, WSJ отвергла обвинения в адрес Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.

Уголовная статья «Шпионаж» предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Поймали не всех'. Гибель участника СВО взбудоражила Ленинградскую область
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ФСБ