Суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гершковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая», — уточнил собеседник агентства.
Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле присутствует государственная тайна. Оно началось с опозданием из-за ложного сообщения о минировании.
Сотрудника московского бюро американской газеты The Wall Street Journal ФСБ задержала в Екатеринбурге. По данным ведомства, Гершкович по заданию американского правительства собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что журналиста взяли с поличным.
В свою очередь, WSJ отвергла обвинения в адрес Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
Уголовная статья «Шпионаж» предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.