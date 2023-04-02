Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ

«На южно-донецком направлении отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО “Смерч”. Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, “Бук” все цели уничтожены», — сказал он.
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили два беспилотных летательных аппарата «Валькирия» и две «Фурии».
Кроме того, подразделения группировки «Восток» сорвали две попытки противника провести разведку боем передовых позиций российских войск, разведгруппа уничтожена, ликвидировано до 20 боевиков.
«На Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков», — добавил Гордеев.
На этом же направлении огнем из стрелкового оружия сбили беспилотник «Лелека».
В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса в районе населенного пункта Зализничное обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожена гаубица противника.