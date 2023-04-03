НАК сообщил об украинском следе в убийстве Владлена Татарского

«Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым “Фондом борьбы с коррупцией”* Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова», — говорится в релизе.
Накануне вечером в «Стрит-баре» на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.
Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. СК устанавливает мотивы преступления.
Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, предположительно, принесла одна из посетительниц как подарок Татарскому. СМИ пишут, что это была Трепова.
Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом, расследование передали в центральный аппарат СК.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.