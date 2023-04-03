СМИ: Запад обсуждает участие Варшавы и Киева в атаке на «Северные потоки»

«Основываясь на первоначальных выводах Германии, чиновники негласно обсуждают потенциальное участие польского или украинского правительства в нападении. Некоторые заявили, что у Польши, возможно, был мотив, учитывая, что она была одним из наиболее ярых критиков проекта “Северный поток” с момента его начала в конце 1990-х», — говорится в публикации.
Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна не имеет отношения к диверсии.
«Виной всему может быть российская игра <…>. Польша не имеет никакого отношения к этому (нападению. — Прим. ред.)», — привело издание слова чиновника.
Американские и европейские официальные лица утверждают, что по-прежнему не знают точно, кто стоит за атакой на газопроводы, добавила газета.
При этом западные чиновники не сильно заинтересованы в поиске организаторов диверсии, чтобы не получить неудобный ответ. По словам высокопоставленного европейского дипломата, на встречах политиков из стран Европы и НАТО решили, что не станут затрагивать тему «Северных потоков».
В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время натовских учений, американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по «Северным потокам» газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.