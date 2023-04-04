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10:57 (мск), источник: Lenta.Ru

В ISW подтвердили продвижение российских военных в центральной части Артемовска

Продвижение российских военных в центральной части Артемовска (украинское название — Бахмут) подтвердили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Об этом говорится в отчете ISW.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Отмечается, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвинулись в центре города и взяли под контроль администрацию Артемовска. Как упоминает ISW, основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о поднятии российского флага над административным зданием. Кроме того, аналитики процитировали слова бизнесмена, согласно которым «юридически Артемовск взят».

Флаг России водрузили над администрацией города в ночь на 3 апреля. Пригожин заявил, что в западных районах Артемовска «еще сосредоточен противник». Позднее депутат Алексей Чепа описал последствия перехода города под контроль российских сил. Как он утверждает, это перережет ряд коммуникаций украинской армии.

Также ранее Пригожин сообщил, что вагнеровцы контролируют около 70 процентов Артемовска. Он подчеркнул, что военные ЧВК будут продолжать наступление до полного взятия города под контроль. Помимо этого, бизнесмен предположил, что со стороны Украины ожидается широкое наступление в конце марта — начале апреля.

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