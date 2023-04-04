14:57 (мск), источник: © РИА Новости
Сын губернатора Усса сообщил, что находится в России
КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс заявил РИА Новости, что находится в России.
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Ранее газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в следствии заявила, что сын Артем Усс, которому были предъявлены обвинения в Италии, смог скрыться из-под домашнего ареста в пригороде Милана с помощью группы из 6−7 человек, в операции были задействованы как минимум четыре автомобиля.
«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — сказал Усс-младший агентству.
«Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов “прогнуться” под давлением властей США», — добавил он.
В сегодняшней международной обстановке, когда с нами «играют без правил», мое возвращение на Родину, пусть даже таким «нестандартным» путем, это победа.
В прошлом году ему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. После решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать это в Кассационном суде. Рассмотрение данного дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.