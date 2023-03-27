La Repubblica: Артем Усс мог сбежать из-под ареста в Италии при помощи российских спецслужб

По информации издания, предприниматель Усс мог сбежать по поддельным документам и воспользоваться частным самолетом. Из квартиры в Милане, где он находился под домашним арестом, Усс якобы уехал на автомобиле, за рулем которого был неизвестный, пишет La Repubblica.
Перед этим, как сообщает источник издания, предприниматель срезал электронный браслет, по которому итальянские силовики следили за его местоположением. После этого, по данным La Repubblica, он воспользовался поддельными документами и сел на частный самолет.
Издание утверждает, что у сына красноярского губернатора могла быть целая «сеть сообщников».
22 марта итальянские СМИ сообщили о побеге сына красноярского губернатора Усса из-под домашнего ареста в Милане. Накануне стало известно, что миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США, где его обвиняют в торговле нефтью в обход санкций, а также в отмывании денег и контрабанде. Предпринимателю может грозить до 30 лет тюрьмы.
По данным американского обвинения, Усс перепродавал венесуэльскую нефть, которая находится под санкциями, российским и китайским поставщикам. Также в США Усса обвиняют в перепродаже российской стороне электроники, которая может использоваться при производстве оружия.
Артема Усса задержали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по международному ордеру на арест, выданному окружным прокурором Нью-Йорка. Сын красноярского губернатора отрицал все обвинения и просил вернуть его в Россию.