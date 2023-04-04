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18:47 (мск), источник: РАПСИ

Суд арестовал обвиняемую в теракте в петербургском кафе

МОСКВА, 4 апр — РАПСИ. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Дарью Трепову — обвиняемую по делу о взрыве в петербургском кафе, от которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дарьи Треповой — удовлетворить. Арестовать обвиняемую на срок до 2 июня», — сказала судья Валентина Левашева.

Заседание прошло в закрытом режиме без участия прессы из-за возможного нарушения тайны следствия.

Треповой предъявлено обвинение по пункту б части 3 статьи 205 УК РФ (Террористический акт) и части 4 статьи 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ).

Накануне Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве: первоначально оно расследовалось по статье об убийстве общеопасным способом.

Взрыв статуэтки

В воскресенье вечером в помещении кафе Street Food Bar № 1 в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

По предварительной версии, взрывное устройство находилось в подарочной статуэтке, которую Трепова подарила жертве. Взрыв произошёл через несколько минут после вручения подарка — обвиняемая успела скрыться, но была задержана на следующий день в съемной квартире.

Военкор Татарский воевал на стороне ополчения ДНР и ЛНР с 2014 года. Он написал несколько книг и вел одноименный telegram-канал.

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