Суд арестовал обвиняемую в теракте в петербургском кафе

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дарьи Треповой — удовлетворить. Арестовать обвиняемую на срок до 2 июня», — сказала судья Валентина Левашева.
Заседание прошло в закрытом режиме без участия прессы из-за возможного нарушения тайны следствия.
Треповой предъявлено обвинение по пункту б части 3 статьи 205 УК РФ (Террористический акт) и части 4 статьи 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ).
Накануне Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве: первоначально оно расследовалось по статье об убийстве общеопасным способом.
В воскресенье вечером в помещении кафе Street Food Bar № 1 в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.
По предварительной версии, взрывное устройство находилось в подарочной статуэтке, которую Трепова подарила жертве. Взрыв произошёл через несколько минут после вручения подарка — обвиняемая успела скрыться, но была задержана на следующий день в съемной квартире.
Военкор Татарский воевал на стороне ополчения ДНР и ЛНР с 2014 года. Он написал несколько книг и вел одноименный telegram-канал.